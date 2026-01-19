Форма поиска по сайту

19 января, 12:05

ВС РФ освободили Новопавловку и Павловку в ДНР и Запорожской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Армия России освободила населенные пункты Новопавловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Павловка в Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Как рассказали в ведомстве, Новопавловку взяли под контроль подразделения группировки "Центр" в результате решительных действий. Тем временем освобождением Павловки занимались подразделения группировки "Днепр".

Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что российским военным осталось примерно 30 километров до Славянска. После освобождения села Приволье, расположенного в 19 километрах от указанного города, оказалась практически перекрыта логистика Вооруженных сил Украины (ВСУ), объяснил он.

Вместе с тем группировка войск "Восток" продолжает продвигаться и укреплять буферную зону на территории Днепропетровской области, добавил Пушилин.

ВС РФ освободили два населенных пункта в зоне СВО

Сюжет: Спецоперация на Украине
