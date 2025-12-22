Минобороны России рассказало о перехвате дронов ВСУ устройством "Веревка"

Фото: mil.ru

Российские военные используют в зоне СВО устройство "Веревка" для нейтрализации украинских дронов, сообщила пресс-служба Минобороны России.

Ведомство опубликовало видеозапись, демонстрирующую применение устройства. На кадрах видно, как подвешенную к российскому БПЛА веревку с прикрепленными грузами развернули над квадрокоптером противника. После этого дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) зацепился за нее и начал снижаться.

Такое изделие позволяет перехватывать вражеские разведывательные коптеры, дроны-камикадзе и бомбардировщики.

Ранее Владимир Путин рассказал, что ВС РФ наступают по всей линии боевого соприкосновения. По его словам, где-то наступление идет быстрее, а где-то – медленнее. Тем не менее стратегическая инициатива полностью перешла в руки российских войск после того, как они "вышибли противника с курской земли", подчеркнул президент.