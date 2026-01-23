Трамвай сошел с рельсов в Ростокинском проезде в Сокольниках

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Трамвай № 11 сошел с рельсов в Ростокинском проезде в столичном районе Сокольники. В результате обошлось без пострадавших, сообщила пресс-служба Московского метрополитена.

Из-за инцидента были задержаны трамваи № 11 и 25. В настоящее время их движение уже восстановлено и осуществляется в штатном режиме.

"Причина произошедшего будет установлена после технического осмотра инфраструктуры и подвижного состава с участием специалистов Московского метрополитена", – говорится в сообщении.

Ранее велокурьер пострадал в результате столкновения с трамваем № 12 на юго-востоке столицы. Авария произошла возле остановки "ЦНИИТМАШ" на Шарикоподшипниковской улице.

Курьер пересекал трамвайные пути, не удостоверившись в отсутствии приближающегося транспорта. ДТП повлекло задержку трамваев № 12 и 43. В связи с инцидентом были временно изменены маршруты.

