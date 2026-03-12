12 марта, 10:14Общество
Форум колледжей Москвы пройдет в Гостином Дворе 21–24 марта
Фото: Мосфото
Масштабный форум столичных колледжей пройдет в Гостином Дворе с 21 по 24 марта. Об этом сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
В ходе мероприятия все желающие смогут ознакомиться с актуальными образовательными программами, которые представят более 60 городских, федеральных и частных образовательных учреждений.
Школьники и родители больше узнают о различных специальностях, примут участие в мастер-классах, посетят лекции и выступления крупнейших работодателей и звездных экспертов, пообщаются со студентами и преподавателями, рассказала вице-мэр.
На форуме представят 10 отраслей столичной экономики:
- промышленность;
- IT;
- транспорт;
- строительство;
- сфера гостеприимства;
- креативные индустрии;
- здравоохранение;
- образование и социальная сфера;
- финансы и торговля;
- безопасность и право.
Каждый день студенты и мастера производственного обучения будут проводить мастер-классы для гостей форума. Кроме того, в рамках деловой программы запланированы встречи, лекции и выступления в формате TEDx.
Помимо работодателей и экспертов, перед школьниками выступят журналисты, спортсмены и блогеры, которые расскажут о возможных карьерных траекториях и помогут сориентироваться в мире современных профессий.
На площадке также будет зона приемных комиссий, где все желающие могут получить консультацию по вопросам поступления. В профориентационной зоне посетителям предложат пройти тестирование для определения подходящей специальности.
21 и 22 марта форум будет работать для всех гостей с 09:00 до 22:00. 23 и 24 марта с 09:00 до 18:00 площадка будет открыта только для школьников, а с 18:00 до 22:00 вход вновь станет свободным. Для участия в форуме необходимо зарегистрироваться на сайте мероприятия.
Ранее Ракова рассказала, что в колледжах Москвы на специальностях в сфере креативных индустрий учатся почти на 25% больше первокурсников, чем в 2024 году. Это свыше 7,5 тысячи студентов. Чаще всего ребята выбирали направления в сфере дизайна, рекламы и кинопроизводства.
