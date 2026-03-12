Форум колледжей Москвы пройдет в Гостином Дворе 21–24 марта

Фото: Мосфото

Масштабный форум столичных колледжей пройдет в Гостином Дворе с 21 по 24 марта. Об этом сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

В ходе мероприятия все желающие смогут ознакомиться с актуальными образовательными программами, которые представят более 60 городских, федеральных и частных образовательных учреждений.

Школьники и родители больше узнают о различных специальностях, примут участие в мастер-классах, посетят лекции и выступления крупнейших работодателей и звездных экспертов, пообщаются со студентами и преподавателями, рассказала вице-мэр.

На форуме представят 10 отраслей столичной экономики:

промышленность;

IT;

транспорт;

строительство;

сфера гостеприимства;

креативные индустрии;

здравоохранение;

образование и социальная сфера;

финансы и торговля;

безопасность и право.

Каждый день студенты и мастера производственного обучения будут проводить мастер-классы для гостей форума. Кроме того, в рамках деловой программы запланированы встречи, лекции и выступления в формате TEDx.

Помимо работодателей и экспертов, перед школьниками выступят журналисты, спортсмены и блогеры, которые расскажут о возможных карьерных траекториях и помогут сориентироваться в мире современных профессий.

На площадке также будет зона приемных комиссий, где все желающие могут получить консультацию по вопросам поступления. В профориентационной зоне посетителям предложат пройти тестирование для определения подходящей специальности.

21 и 22 марта форум будет работать для всех гостей с 09:00 до 22:00. 23 и 24 марта с 09:00 до 18:00 площадка будет открыта только для школьников, а с 18:00 до 22:00 вход вновь станет свободным. Для участия в форуме необходимо зарегистрироваться на сайте мероприятия.

Ранее Ракова рассказала, что в колледжах Москвы на специальностях в сфере креативных индустрий учатся почти на 25% больше первокурсников, чем в 2024 году. Это свыше 7,5 тысячи студентов. Чаще всего ребята выбирали направления в сфере дизайна, рекламы и кинопроизводства.