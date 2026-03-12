Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 марта, 10:14

Общество

Форум колледжей Москвы пройдет в Гостином Дворе 21–24 марта

Фото: Мосфото

Масштабный форум столичных колледжей пройдет в Гостином Дворе с 21 по 24 марта. Об этом сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

В ходе мероприятия все желающие смогут ознакомиться с актуальными образовательными программами, которые представят более 60 городских, федеральных и частных образовательных учреждений.

Школьники и родители больше узнают о различных специальностях, примут участие в мастер-классах, посетят лекции и выступления крупнейших работодателей и звездных экспертов, пообщаются со студентами и преподавателями, рассказала вице-мэр.

На форуме представят 10 отраслей столичной экономики:

  • промышленность;
  • IT;
  • транспорт;
  • строительство;
  • сфера гостеприимства;
  • креативные индустрии;
  • здравоохранение;
  • образование и социальная сфера;
  • финансы и торговля;
  • безопасность и право.

Каждый день студенты и мастера производственного обучения будут проводить мастер-классы для гостей форума. Кроме того, в рамках деловой программы запланированы встречи, лекции и выступления в формате TEDx.

Помимо работодателей и экспертов, перед школьниками выступят журналисты, спортсмены и блогеры, которые расскажут о возможных карьерных траекториях и помогут сориентироваться в мире современных профессий.

На площадке также будет зона приемных комиссий, где все желающие могут получить консультацию по вопросам поступления. В профориентационной зоне посетителям предложат пройти тестирование для определения подходящей специальности.

21 и 22 марта форум будет работать для всех гостей с 09:00 до 22:00. 23 и 24 марта с 09:00 до 18:00 площадка будет открыта только для школьников, а с 18:00 до 22:00 вход вновь станет свободным. Для участия в форуме необходимо зарегистрироваться на сайте мероприятия.

Ранее Ракова рассказала, что в колледжах Москвы на специальностях в сфере креативных индустрий учатся почти на 25% больше первокурсников, чем в 2024 году. Это свыше 7,5 тысячи студентов. Чаще всего ребята выбирали направления в сфере дизайна, рекламы и кинопроизводства.

"Новости дня": школьники могут посетить дни открытых дверей в столичных колледжах

Читайте также


образованиеобществогород

Главное

Как должен измениться закон о жестоком обращении с животными в РФ?

Эксперты призывают повысить сумму штрафа до 1 миллиона рублей

Могут предусмотреть наказание в виде обязательных работ или заключения на срок до пяти лет

Читать
закрыть

Почему молодые люди выбирают рабочие профессии?

Тенденция связана со стремлением молодых людей к качественному уровню жизни

Сегодня наиболее оплачиваемыми являются рабочие профессии

Читать
закрыть

Почему мужчины оправдывают неуплату алиментов маскулинностью?

Мужчины склонны рассматривать выплаты не как обязанность, а как проявление собственной воли

Эксперты призывают различать понятия "мужественность" и "маскулинность"

Читать
закрыть

Где можно отдохнуть в майские праздники?

В сегменте международных перелетов лидером по количеству бронирований стал Минск

Если говорить об отдыхе в России, для москвичей безусловный лидер – Золотое кольцо

Читать
закрыть

Какие правила коснутся дачников весной 2026 года?

Теперь владельцам нельзя держать на своих участках диких зверей

Ужесточились правила пожарной безопасности

Читать
закрыть

Почему стоит регулярно есть ананас?

Фрукт содержит большое количество витамина С, который полезен для иммунной системы

В ананасе есть марганец, который поддерживает нервную систему

Читать
закрыть

Могут ли вредные привычки стать причиной повышенных взносов по ОМС?

Мера сможет стимулировать граждан вести более здоровый образ жизни

Однако эксперты уверены: следует не повышать ставки, а воспитывать подрастающее поколение

Читать
закрыть

Почему в РФ неохотно сдают жилье семьям с младенцами?

Основная причина заключается в возможности быстрой порчи квартиры

Иногда ограничением становится условие регистрации ребенка

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика