24 февраля, 08:34

Общество

Лучшего педагога колледжа определят в Москве

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

В Москве начался прием заявок на региональный этап Всероссийского конкурса "Мастер года – 2026". Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Поучаствовать в конкурсе могут мастера производственного обучения, преподаватели учебных дисциплин, профессиональных модулей и междисциплинарных курсов московских колледжей. Заявки принимаются на сайте мероприятия до 8 марта включительно.

"Мастер года" – это соревнование педагогического мастерства, благодаря которому преподаватели увлекают профессией молодых людей и помогают им найти свое место в жизни. Подобные проекты дают возможность участникам заявить о себе и поделиться опытом, отметили в департаменте образования и науки Москвы.

Для участия в конкурсе необходимо загрузить 2 видеоролика: рассказ об опыте подготовки студентов и своей педагогической концепции, а также запись реального учебного занятия. Помимо этого, нужно прикрепить пакет документов. Работы участников будут оцениваться по нескольким критериям. Среди них – актуальность, обоснованность, результативность и другие.

По итогам конкурса определят 8 победителей – по одному в каждой номинации. Лучших педагогов выберут в областях транспорта и логистики, творчества и дизайна, образования, сферы услуг, медицины, производства и инженерных технологий, строительства, а также IT.

Мастера, которые выиграют в своих номинациях, проведут открытый урок для студентов первого курса в Московском образовательном комплексе "Запад". По результатам этого задания жюри определит абсолютного победителя, который осенью представит Москву в финале Всероссийского конкурса.

В прошлом году в конкурсе поучаствовали 167 человек. Победителем московского этапа стала мастер производственного обучения колледжа автоматизации и информационных технологий № 20 Виктория Резникова.

Ранее в столице стартовала программа по обновлению предметных кафедр. Основной целью проекта является помощь педагогам в подготовке программы развития своей кафедры и обучение их ключевым инструментам управления.

Новая номинация появилась в конкурсе "Педагоги года Москвы"

образованиеобществогород

