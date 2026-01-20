Трамваи № 12 и 43 задерживались на Шарикоподшипниковской улице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Трамваи № 12 и 43 некоторое время задерживались в районе остановки "ЦНИИТМАШ" на Шарикоподшипниковской улице в Москве из-за аварии на путях. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

В связи с инцидентом были временно изменены маршруты. Пассажиров призвали соблюдать внимательность и следить за объявлениями водителей.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что второй трамвайный диаметр T2 планируется запустить в Москве в ближайшее время. Он протянется от станции Новогиреево МЦД до станции метро "Чертановская" и станет новой самой длинной линией в мире.

Кроме того, в 2026 году на маршрутах Краснопресненской сети начнут курсировать 15 беспилотных трамваев, а к 2030 году такими технологиями будут оснащены две трети парка столичных трамваев.

Беспилотный трамвай, следующий по маршруту № 10 метро "Щукинская" – улица Кулакова, перевез уже более 60 тысяч пассажиров. Всего с начала испытаний он проехал свыше 25 тысяч километров без нарушений.

