Российские тяжелоатлеты до 23 лет допущены до соревнований с флагом и гимном

Фото: depositphotos/alebloshka

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) допустила российских спортсменов в возрасте до 23 лет до соревнований. Об этом сообщил министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев на форуме "Знание. Государство", передает ТАСС.

По словам Дегтярева, скоро будет официальное объявление. Таким образом, российские тяжелоатлеты смогут выступать на международных турнирах под эгидой IWF с флагом и гимном страны.

Ранее Международный олимпийский комитет пригласил российских лыжников Савелия Коростелева и Дарью Непряеву для участия в Играх 2026 года. Кроме того, приглашения на Олимпиаду получили российские конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова, а также спортсменка из Белоруссии Марина Зуева.

До этого сообщалось, что Федерация хоккея России обжалует в Спортивном арбитражном суде санкции в отношении российских сборных. В СМИ сообщали, что санкции к РФ оставила в силе Международная федерация хоккея из соображения безопасности. Однако Дегтярев считает, что ссылки федерации на безопасность несостоятельны.