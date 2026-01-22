Форма поиска по сайту

22 января, 14:44

Спорт

Федерация хоккея РФ обжалует в CAS санкции в отношении российских сборных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

Федерация хоккея России (ФХР) при поддержке российского Олимпийского комитета обжалует в Спортивном арбитражном суде (CAS) санкции в отношении сборных РФ. Об этом в своем телеграм-канале рассказал министр спорта России Михаил Дегтярев.

По данным портала The Athletic, Международная федерация хоккея (IIHF) ранее решила оставить в силе санкции в отношении российских спортсменов.

"Федерация хоккея России <…> обжалует в Спортивном арбитражном суде решение совета IIHF о недопуске на соревнования молодежных команд из России вопреки рекомендациям Международного олимпийского комитета", – написал Дегтярев.

Министр также подчеркнул, что ссылки IIHF на так называемые соображения безопасности несостоятельны.

Ранее Международный паралимпийский комитет (МПК) пересмотрел решение о допуске сборной России на Игры 2026 года. Согласно новому правилу, разрешено подавать заявки на приглашения лыжникам, сноубордистам и горнолыжникам.

При этом ранее МПК заявила о невозможности для россиян квалифицироваться на зимнюю Паралимпиаду из-за позиции международных федераций.

МОК намерен вернуть российских спортсменов в полном составе к летней Олимпиаде-2028

