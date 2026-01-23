Эксперт Спеценко: основные риски для посетителей заведений фастфуда связаны с гигиеной

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Основные риски для гостей заведений фастфуда связаны с санитарно-гигиеническими условиями и их соблюдением на всех этапах производства. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на главу центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елену Спеценко.

По ее словам, следует контролировать температурный режим еды. Дело в том, что во время хранения, разморозки и приготовлении продуктов создаются предпосылки для микробиологической порчи. Особенно это касается скоропортящихся продуктов, включая мясные полуфабрикаты, молочные компоненты и свежие овощи. Все это способно привести к пищевому отравлению.

Также важно, чтобы во время готовки персоналом заведения использовалась разная посуда и происходила постоянная дезинфекция. Это позволит избежать "перекрестного загрязнения" готовой пищи или ингредиентов через руки персонала, рабочие поверхности и оборудование.

Кроме того, эксперт посоветовала не забывать о человеческом факторе, включая низкий уровень гигиенической подготовки сотрудников, высокую текучесть кадров, несоблюдение правил мытья рук и использования одноразовых перчаток. Также на таких предприятиях не исключены нарушения сроков годности блюд при хранении их на линии раздачи.

"Ключевой вызов для всей отрасли – сохранить безупречное качество и безопасность еды в условиях высокого трафика", – указала Спеценко.

По ее словам, все эти риски могут подрывать доверие к сфере общественного питания. Поэтому необходимо строго соблюдать регламенты и принципы пищевой безопасности.

Эксперт напомнила, что крупные сетевые операторы обычно имеют отработанные системы контроля, однако постоянное функционирование и аудит на каждом объекте важны для их бесперебойной работы.

Потребителям же стоит обращать внимание на чистоту зала, соблюдение правил гигиены персоналом и внешний вид продукции, резюмировала Спеценко.

