Врач Кициева: под "вредные" продукты можно оставить 20% дневного рациона

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Научные исследования подтверждают риски, связанные с потреблением сахара, трансжиров, газировки и обработанного мяса. Однако практика показывает, что полный отказ от "вредных" продуктов в долгосрочной перспективе редко работает, заявила "Газете.ру" врач-гастроэнтеролог, клинический нутрициолог, эксперт МИИН Анна Кициева.

По ее словам, употребление свободных сахаров приводит к резким подъемам глюкозы в крови с последующим резким снижением. Жирные и жареные продукты повышают уровень "плохого" холестерина и снижают уровень "хорошего", а сладкие газированные напитки влекут за собой избыточное поступление в организм сахара, красителей и ароматизаторов.

Но строгие диеты, которые исключают "вредные" продукты, часто приводят к формированию срыва, чувству вины и циклическому перееданию, отметила Кициева. Чтобы этого избежать, врач дала несколько рекомендаций.

Она посоветовала взять за правило питание 80/20. Большая часть ежедневного рациона должна быть полезной и сбалансированной, остальная – доставлять удовольствие. Также при выборе продуктов специалист рекомендовала обращать внимание не только на срок годности, но и на состав и пищевую ценность.

Однако частое употребление чипсов, шоколада, пончиков и других "вредных" продуктов, может привести к сахарному диабету и ожирению, рассказала News.ru врач общей практики, гастроэнтеролог Елена Павлова.

Эксперт объяснила, что такая пища негативно влияет на слизистые ЖКТ, что может привести к возникновению гастрита. Кроме того, эта еда не обеспечивает детей необходимыми питательными веществами.

"Это пустые калории, которые насыщают на время. Пища богата простыми углеводами и дает много быстрой энергии, но не дает длительной сытости", – уточнила Павлова.

Дольше сохранять чувство сытости может попкорн, приготовленный без масла, сахара и других добавок, заявил британский эндокринолог Франклин Джозеф. По словам эксперта, хорошо утоляют голод и помогают похудеть хрустящие сырые овощи, такие как морковь, огурцы и сельдерей. Их способность "сдерживать" аппетит обусловлена большим объемом и низкой энергетической ценностью.

Специалист также посоветовал регулярно включать в рацион яйца, овсянку, чечевицу и фасоль. Эти продукты медленно перевариваются, способствуют растяжению желудка и стимулируют выработку гормонов насыщения.

Ранее врач-диетолог Дарья Русакова назвала консервы опасными для здоровья. С ее слов, они содержат тяжелые металлы, большое количество соли и вредное для организма вещество бисфенол А (BPA).

Избыток соли в мясных и рыбных консервах повышает риск развития гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний, а при термической обработке овощных и фруктовых консервов разрушаются витамины групп В и С.