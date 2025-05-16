Диетолог Дианова: сырокопченая колбаса может спровоцировать мочекаменную болезнь

Фото: depositphotos/anmbph

Избыточное употребление сырокопченой колбасы может привести к мочекаменной болезни. Об этом "Радио 1" рассказала гастроэнтеролог, диетолог, психолог пищевого поведения Нурия Дианова.

Эксперт отметила, что колбасу нельзя сравнивать с чистым мясом и рыбой. Она имеет яркий вкус, чем привлекает потребителей, но при этом ее соленость и концентрированность способны спровоцировать появление камней в почках, нарушив определенный механизм работы организма.

Кроме того, Дианова отметила, что люди, потребляющие продукты с ярким вкусом, забивают свои рецепторы, а они потом фактически отмирают.

"В сырокопченых колбасах больше вреда по сравнению с вареными из-за большего количества концентратов, добавления крови и субпродуктов. Это приводит к эпидемиологическим рискам", – добавила специалист.

Колбасы, сардельки, а также маринованное мясо на кости являются самыми вредными блюдами, приготовленными на огне, рассказала ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова. По ее словам, при сильном пережаривании любого мяса на огне образуются канцерогенные вещества, которые могут вызвать развитие онкологических заболеваний.

