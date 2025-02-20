Диетолог Арзамасцев назвал продукты для профилактики онкологии

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Зеленые овощи, зелень, орехи и растительные масла могут помочь в профилактике онкологии. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

По его словам, зелень и зеленые овощи богаты клетчаткой, витаминами и натуральными антиоксидантами. В частности, эти продукты могут помочь в профилактике рака кишечника. Для этого эксперт рекомендовал есть 400 граммов овощей и зелени в сутки.



Евгений Арзамасцев врач-диетолог, нутрициолог Растительные масла богаты омега-3 жирными кислотами и витамином E и тоже являются продуктами с антиоксидантной активностью. Для профилактики онкологии достаточно двух чайных или одной столовой ложки в день.

Арзамасцев отметил, что лучше не зацикливаться на каком-то одном масле – за счет этого рацион будет более разнообразным и правильным.

Омега-3 жирные кислоты есть и в орехах. Их рекомендуется есть в количестве 100–150 граммов в неделю. Помимо этого, специалист посоветовал пить достаточное количество воды.

"Жидкость ответственна за лимфодренаж и качество метаболических процессов. Также она отвечает за вывод из организма отработанных вредных компонентов, которые могут негативно сказываться на риске развития онкологии", – указал Арзамасцев.

Людям без заболеваний сердца и почек специалист посоветовал пить около двух литров жидкости в день. При проблемах со здоровьем количество лучше обсудить с врачом, заключил эксперт.

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