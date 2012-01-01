Врач Ерыгин назвал ранние симптомы, которые предупреждают о развитии рака

Внимательное отношение к здоровью поможет избежать развития онкологии. На какие симптомы обращать особенное внимание, рассказал заведующий онкологическим отделением №2 Онкологического центра №1 ГКБ им. С. С. Юдина Дмитрий Ерыгин в программе "Доктор 24".

Виды онкологии

На сегодняшний день не существует генетического теста, который точно подтверждал бы вероятность развития рака, подчеркнул Дмитрий Ерыгин.





Дмитрий Ерыгин заведующий онкологическим отделением №2 Онкологического центра №1 ГКБ им. С. С. Юдина В целом онкологию можно разделить на три большие группы. Основная – это спорадический (случайный) рак. Он развивается у большинства пациентов и составляет около 70% всех злокачественных опухолей в популяции. Далее идут семейная и наследственная формы.

Семейный рак проявляется примерно в 10% случаев. Этот тип онкологии возникает у родственников в разных поколениях из-за определенных факторов, образа жизни. В свою очередь, наследственный рак, передаваемый с "поломанным" геном, составляет оставшиеся 5–10%.

Ранние симптомы

Синдром Линча является наиболее известным признаком наследственной онкологии, отметил врач.





Дмитрий Ерыгин заведующий онкологическим отделением №2 Онкологического центра №1 ГКБ им. С. С. Юдина Диагностированный синдром может проявиться в виде злокачественных опухолей в кишечнике, ЖКТ, матке, щитовидной и молочной железах. Однако, если вовремя выявить ранние симптомы (полипы или фиброаденомы), можно избежать серьезных последствий.

Также важно следить за изменениями родинок и пятен, чтобы предупредить рак кожи. Если появляются новые образования или изменяются старые, это повод пойти к врачу.

"Стоит обратить внимание и на щитовидную железу. Затруднение глотания или изменения на шее требуют консультации специалиста", – отметил эксперт.

Помимо этого, важно не забывать о гинекологических обследованиях. Дело в том, что рак молочной железы и органов малого таза диагностируется чаще всего. Поэтому необходимо проводить визуальный осмотр и пальпацию груди, а также регулярно посещать специалистов, заключил Ерыгин.