Врач Ерыгин назвал ранние симптомы, которые предупреждают о развитии рака

Внимательное отношение к здоровью поможет избежать развития онкологии. На какие симптомы обращать особенное внимание, рассказал заведующий онкологическим отделением №2 Онкологического центра №1 ГКБ им. С. С. Юдина Дмитрий Ерыгин в программе "Доктор 24".
Виды онкологии
На сегодняшний день не существует генетического теста, который точно подтверждал бы вероятность развития рака, подчеркнул Дмитрий Ерыгин.
Семейный рак проявляется примерно в 10% случаев. Этот тип онкологии возникает у родственников в разных поколениях из-за определенных факторов, образа жизни. В свою очередь, наследственный рак, передаваемый с "поломанным" геном, составляет оставшиеся 5–10%.
Ранние симптомы
Синдром Линча является наиболее известным признаком наследственной онкологии, отметил врач.
Также важно следить за изменениями родинок и пятен, чтобы предупредить рак кожи. Если появляются новые образования или изменяются старые, это повод пойти к врачу.
"Стоит обратить внимание и на щитовидную железу. Затруднение глотания или изменения на шее требуют консультации специалиста", – отметил эксперт.
Помимо этого, важно не забывать о гинекологических обследованиях. Дело в том, что рак молочной железы и органов малого таза диагностируется чаще всего. Поэтому необходимо проводить визуальный осмотр и пальпацию груди, а также регулярно посещать специалистов, заключил Ерыгин.