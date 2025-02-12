Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 февраля, 14:38

Общество
Главная / Новости /

Нутрициолог Тюрникова: употребление колбас и сосисок может привести к развитию рака

Нутрициолог предостерегла от употребления колбас и сосисок

Фото: depositphotos/timolina

Частое употребление колбасы и сосисок, а также пережаренного и переработанного красного мяса может привести к развитию рака прямой кишки. Об этом сообщает "Доктор 24" со ссылкой на нутрициолога Викторию Тюрникову.

Эксперт подчеркнула, что красное мясо в больших количествах может привести к проблемам с сердцем и пищеварением из-за высокого содержания жиров.

По словам Тюрниковой, если в рацион добавить 2–3 порции постного красного мяса в неделю, то организм будет насыщаться необходимыми питательными веществами, а риск возникновения разных заболеваний снизится.

"Предпочтение стоит отдавать постным сортам мяса, таким как свиной карбонад, говяжьи шея или лопатка, а также мясо кролика. Перед приготовлением стоит удалить видимые части фрагментов жира и кожу, а в качестве кулинарной обработки выбирать приготовление на пару, варку, тушение, запекание или припекание на сухой сковороде", – рекомендовала она.

К красному мясу относятся баранина, телятина, мясо кролика, говядина и свинина, напомнила нутрициолог. Такой тип мяса – источник белка, аминокислот, витаминов группы B и D, а также калия, цинка, хрома и креатина. В то же время регулярное потребление красного мяса помогает избежать развития железодефицитной анемии. 

Специалист посоветовала употреблять вместе с мясом свежие овощи, которые способны снизить риск возникновения рака. Например, к приему пищи можно добавить зелень, болгарский перец, капусту или укроп.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала, какое мясо рекомендуется употреблять пожилым людям. Возрастным гражданам стоит отдать предпочтение индейке и кролику. По словам эксперта, в отличие от красного мяса, они лучше усваиваются. Еще проще организму будет, если перемолоть индейку или кролика на фарш.

Читайте также


обществоеда
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика