Нутрициолог Тюрникова: употребление колбас и сосисок может привести к развитию рака

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Частое употребление колбасы и сосисок, а также пережаренного и переработанного красного мяса может привести к развитию рака прямой кишки. Об этом сообщает "Доктор 24" со ссылкой на нутрициолога Викторию Тюрникову.

Эксперт подчеркнула, что красное мясо в больших количествах может привести к проблемам с сердцем и пищеварением из-за высокого содержания жиров.

По словам Тюрниковой, если в рацион добавить 2–3 порции постного красного мяса в неделю, то организм будет насыщаться необходимыми питательными веществами, а риск возникновения разных заболеваний снизится.

"Предпочтение стоит отдавать постным сортам мяса, таким как свиной карбонад, говяжьи шея или лопатка, а также мясо кролика. Перед приготовлением стоит удалить видимые части фрагментов жира и кожу, а в качестве кулинарной обработки выбирать приготовление на пару, варку, тушение, запекание или припекание на сухой сковороде", – рекомендовала она.

К красному мясу относятся баранина, телятина, мясо кролика, говядина и свинина, напомнила нутрициолог. Такой тип мяса – источник белка, аминокислот, витаминов группы B и D, а также калия, цинка, хрома и креатина. В то же время регулярное потребление красного мяса помогает избежать развития железодефицитной анемии.

Специалист посоветовала употреблять вместе с мясом свежие овощи, которые способны снизить риск возникновения рака. Например, к приему пищи можно добавить зелень, болгарский перец, капусту или укроп.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала, какое мясо рекомендуется употреблять пожилым людям. Возрастным гражданам стоит отдать предпочтение индейке и кролику. По словам эксперта, в отличие от красного мяса, они лучше усваиваются. Еще проще организму будет, если перемолоть индейку или кролика на фарш.