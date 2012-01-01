Нутрициолог Антонова назвала полезные свойства морепродуктов

Морепродукты богаты белком и важными для организма элементами. Секретами здорового рациона поделилась клинический нутрициолог и врач общей практики Дарья Антонова в программе "Доктор 24".
Морская рыба
Морепродукты – отличный источник белка. По сравнению с мясом, в них почти нет насыщенных жиров, которые повышают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, рассказала Дарья Антонова.
В белой рыбе мало жиров и калорий, поэтому она помогает избежать лишнего веса, добавила врач.
Красная рыба богата омега-3 жирными кислотами, которые обладают противовоспалительными свойствами. Эти вещества уравновешивают количество омеги-6 в организме, усиливающей патологический процесс. Поэтому врач рекомендует употреблять красную рыбу, которая также содержит витамин D, раз в неделю.
Другие морепродукты
Гребешки, мидии, кальмары, устрицы тоже хорошо разнообразят рацион. Морепродукты почти полностью состоят из белка, а также содержат много витаминов и минералов.
Мидии богаты белком и элементами группы B. Витамин В12 в их составе участвует в делении клеток и важен для здоровья, отметила врач.
В кальмарах находятся селен и железо. Однако количество последнего не так велико, как в красном мясе, добавила эксперт.
Что касается креветок, с ними нужно быть осторожнее пациентам с атеросклерозом. Лишь 20% экзогенного (внешнего) холестерина попадает в организм с пищей, однако в морепродукте этого вещества много. Поэтому пациентам с сосудистой патологией необходимо ограничить употребление креветок до раза в неделю по 100–150 граммов, заключила Антонова.