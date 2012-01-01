Нутрициолог Антонова назвала полезные свойства морепродуктов

Морепродукты богаты белком и важными для организма элементами. Секретами здорового рациона поделилась клинический нутрициолог и врач общей практики Дарья Антонова в программе "Доктор 24".

Морская рыба

Морепродукты – отличный источник белка. По сравнению с мясом, в них почти нет насыщенных жиров, которые повышают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, рассказала Дарья Антонова.





Дарья Антонова клинический нутрициолог, врач общей практики Добавлять морепродукты в рацион хотя бы один-два раза в неделю – идеальное решение. Например, белую рыбу можно есть ежедневно. Она станет хорошей альтернативой курице, говядине, свинине или телятине.

В белой рыбе мало жиров и калорий, поэтому она помогает избежать лишнего веса, добавила врач.

Красная рыба богата омега-3 жирными кислотами, которые обладают противовоспалительными свойствами. Эти вещества уравновешивают количество омеги-6 в организме, усиливающей патологический процесс. Поэтому врач рекомендует употреблять красную рыбу, которая также содержит витамин D, раз в неделю.

Другие морепродукты

Гребешки, мидии, кальмары, устрицы тоже хорошо разнообразят рацион. Морепродукты почти полностью состоят из белка, а также содержат много витаминов и минералов.





Дарья Антонова клинический нутрициолог, врач общей практики Например, гребешки богаты йодом, который важен для работы щитовидной железы. Орган участвует в обмене веществ и поддерживает другие функции организма. Поэтому моллюски – хороший вариант для пополнения запасов элемента.

Мидии богаты белком и элементами группы B. Витамин В12 в их составе участвует в делении клеток и важен для здоровья, отметила врач.

В кальмарах находятся селен и железо. Однако количество последнего не так велико, как в красном мясе, добавила эксперт.

Что касается креветок, с ними нужно быть осторожнее пациентам с атеросклерозом. Лишь 20% экзогенного (внешнего) холестерина попадает в организм с пищей, однако в морепродукте этого вещества много. Поэтому пациентам с сосудистой патологией необходимо ограничить употребление креветок до раза в неделю по 100–150 граммов, заключила Антонова.