Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 января, 12:11

Политика

Трамп допустил дальнейшую потерю территорий Украиной

Фото: whitehouse.gov

Украина может утратить еще больше территорий, если не будет заключено соглашение об урегулировании конфликта. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

"Я думал, что (Владимир. – Прим. ред.) Путин хочет получить целиком все <...> но он не станет идти туда, если <...> мы заключим соглашение", – приводит слова американского лидера RT.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил о предстоящей трехсторонней встрече украинской, американской и российской делегаций. Она пройдет в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) в пятницу и субботу, 23 и 24 января.

Путин уже проинструктировал российскую делегацию, которая направится на эти переговоры. Указания были даны по итогам встречи с американской стороной и с учетом всех ее деталей. Представителей Москвы в ОАЭ возглавит начальник Главного управления (ГРУ) Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

Читайте также


Сюжет: Переговоры по Украине
политика

Главное

Как обезопасить собак от догхантеров?

Стоит надевать собакам на прогулку широкий намордник

Хозяева могут помочь питомцу водным раствором трехпроцентной перекиси водорода

Читать
закрыть

К чему приведет сокращение часов на изучение иностранных языков в школе?

Мера скорректирует учебную программу средней школы, чтобы снизить давление на детей

Однако эксперты относятся к инициативе скептически

Читать
закрыть

Стоит ли торопиться с покупкой недвижимости в начале 2026 года?

Эксперты уверены: призывы поторопиться с покупкой похожи на маркетинговый ход со стороны продавцов

Вместо спешки необходим взвешенный анализ и акцент на юридической безопасности сделки

Читать
закрыть

Чем будет заниматься "Совет мира"?

Изначально предполагалось, что новая структура займется восстановлением сектора Газа

Однако в ее хартии сказано, что совет должен укрепить мир во всех регионах, где есть конфликты

Читать
закрыть

Какие страны лучше всего подойдут россиянам для "зимовки"?

Эксперты выделяют Вьетнам, Бали и Камбоджу

Крайне важно заранее изучить особенности страны

Читать
закрыть

Как бороться с "синдромом старшей сестры"?

Выход из этого состояния начинается с осознания проблемы

Ключевым шагом будет осознать ситуацию и начать отделять свои желания и потребности от чужих

Читать
закрыть

Как будет работать самозапрет на внутриигровые покупки?

Авторы инициативы уверены: мера поможет в борьбе с преступниками

Однако эксперты считают, что мера спровоцирует потерю доступа к ряду игр

Читать
закрыть

К чему может привести отказ от анонимности в Сети?

Эксперты уверены: мир уже движется по пути деанонимизации

Логичным развитием тенденции станет появление универсальных цифровых идентификаторов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика