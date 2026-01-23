Трамп допустил дальнейшую потерю территорий Украиной

Фото: whitehouse.gov

Украина может утратить еще больше территорий, если не будет заключено соглашение об урегулировании конфликта. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

"Я думал, что (Владимир. – Прим. ред.) Путин хочет получить целиком все <...> но он не станет идти туда, если <...> мы заключим соглашение", – приводит слова американского лидера RT.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил о предстоящей трехсторонней встрече украинской, американской и российской делегаций. Она пройдет в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) в пятницу и субботу, 23 и 24 января.

Путин уже проинструктировал российскую делегацию, которая направится на эти переговоры. Указания были даны по итогам встречи с американской стороной и с учетом всех ее деталей. Представителей Москвы в ОАЭ возглавит начальник Главного управления (ГРУ) Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.