Начальник ГРУ Костюков возглавит российскую делегацию на переговорах в Абу-Даби

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Начальник Главного управления (ГРУ) Генштаба ВС РФ Игорь Костюков возглавит российскую переговорную группу с США и Украиной в Абу-Даби. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков на брифинге.

Он подчеркнул, что делегация уже сформирована и в ближайшие часы вылетит в ОАЭ. Также в ее состав включены другие представители руководства Минобороны РФ.

Встреча трех делегаций в Абу-Даби пройдет 23 января. После переговоров в Москве туда вылетел спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

Владимир Путин уже проинструктировал российскую делегацию. Указания были даны по итогам встречи с американской стороной и с учетом всех ее деталей.