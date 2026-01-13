Форма поиска по сайту

Новости

Новости

13 января, 19:03

Общество

Стартап из США запланировал построить первый отель на Луне к 2032 году

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Американский стартап GRU Space объявил о планах открыть первый в мире отель на Луне в 2032 году. Об этом сообщает Founded.

Ожидается, что это будет отель премиум-уровня для лиц с опытом частных космических полетов и клиентов, которые планируют провести необычные мероприятия – свадьбу или медовый месяц. Для бронирования номера потенциальным гостям придется внести депозит в размере до 1 миллиона долларов.

Главной особенностью проекта станет новый подход к строительству – компания откажется от доставки основных строительных материалов с Земли и планирует использовать роботов для переработки лунного грунта в высокопрочные блоки. Из них планируется возводить структуры, которые будут выдерживать повышенную радиацию, экстремальные температуры и воздействие микрометеоритов.

Если стартап получит все необходимые разрешения, то строительство могут начать уже в 2029 году. В это же время планируется демонстрационная миссия, чтобы подтвердить работоспособность технологии создания строительных материалов на поверхности Луны.

Ранее российские ученые обозначили участок на Луне, который представляет наибольший интерес для возможного строительства лунной базы. Этот район будет подробно изучаться с помощью лунохода. Самоходный аппарат будет ездить по лунному грунту и исследовать его.

