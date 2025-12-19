Форма поиска по сайту

19 декабря, 09:45

Наука

Человек на инвалидной коляске впервые отправится в космос

Фото: Getty Images/picture alliance/Felix Hörhager

Немецкий инженер из Европейского космического агентства Михаэла Бентхаус станет первым человеком на инвалидной коляске, который побывает в суборбитальном пространстве. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на ABC News.

"Я рада показать миру, что люди в инвалидных колясках тоже могут совершать суборбитальные полеты", – сказала инженер журналистам.

Бентхаус стала инвалидом в 2018 году из-за инцидента на горном велосипеде. Она получила травму спинного мозга, из-за чего у нее произошел паралич нижних конечностей.

Ожидается, что многоразовый корабль New Shepard поднимет 6 пассажиров на высоту почти 100 километров над Землей – за линию Кармана, границу космического пространства. Также в состав экипажа войдут физик Джоэл Хайд, инженеры Ханс Кенигсман и Адонис Пурулис, бизнесмен Нил Милч и специалист в области компьютерных технологий Джейсон Стэнселл.

Ранее сообщалось, что российские ученые обозначили участок на Луне, который представляет наибольший интерес для возможного строительства лунной базы. Этот район будет подробно изучаться с помощью лунохода. Также планируется запуск шести автоматических лунных станций: четыре из них будут посадочными, а две – орбитальными.

