09 декабря, 08:06

Наука

"Союз МС-27" с космонавтами Рыжиковым и Зубрицким прибыл на Землю

Фото: ТАСС/EPA/YURI KOCHETKOV

Корабль "Союз МС-27" с российскими космонавтами Сергеем Рыжиковым и Алексеем Зубрицким, а также с астронавтом NASA Джонатаном Кимом прибыл на Землю. Об этом сообщает пресс-служба "Роскосмоса".

Утром 9 декабря корабль отстыковался от модуля "Причал", а после сошел с орбиты и приземлился в районе казахстанского города Жезказган. В госкорпорации уточнили, что весь процесс прошел в штатном режиме.

Ракета-носитель "Союз-2.1" с пилотируемым кораблем "Союз МС-27" стартовала с космодрома Байконур 8 апреля. Пуск был приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Корабль добрался до модуля "Причал", а после состыковался с Международной космической станцией (МКС). Полет прошел по сверхкороткой двухвитковой схеме и занял 3 часа 17 минут.

Экипаж проработал на орбите 245 суток. В ходе выполнения миссии было проведено 50 научных исследований, включая два новых. Кроме того, в октябре Рыжиков и Зубрицкий совершили два выхода в открытый космос.

Космический корабль "Союз" с экипажем отстыковался от МКС

