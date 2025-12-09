Корабль "Союз МС-27" с российскими космонавтами отстыковался от МКС

Фото: depositphotos/3DSculptor

Корабль "Союз МС-27" с российскими космонавтами Сергеем Рыжиковым, Алексеем Зубрицким и астронавтом NASA Джонатаном Кимом отстыковался от Международной космической станции (МКС). Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации "Роскосмос".

По информации корпорации, включение двигательной установки корабля на торможение запланировано в 07:10 по московскому времени. После чего "Союз МС-27" начнет сход с орбиты, войдет в плотные слои атмосферы и разделится на отсеки примерно в 07:38.

Отмечается, что приземление спускаемого аппарата ожидается в 08:04 в 146-и километрах юго-восточнее Жезказгана в степях Казахстана.

До этого стало известно, что экипаж МКС приготовил торт для возвращающихся на Землю космонавтов. На торте было изображено число 73, которое символизирует 73-ю длительную экспедицию.

Также Рыжиков передал свои полномочия по управлению на МКС американскому астронавту Майклу Финку.