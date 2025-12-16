"Роскосмос" определил приоритетную зону на Луне для исследований

Фото: Москва 24/Александр Горностаев

Российские ученые обозначили участок на Луне, который представляет наибольший интерес для возможного строительства лунной базы. Этот район будет подробно изучаться с помощью лунохода, сообщает заместитель директора департамента космических систем "Роскосмоса" Денис Кутовой, передает РИА Новости.

В национальном центре "Россия" в рамках программы "100 проектов будущего России" он пояснил, что самоходный аппарат будет ездить по лунному грунту и исследовать его.

Кроме того, Кутовой рассказал, что планируется запуск шести автоматических лунных станций: четыре из них будут посадочными, а две – орбитальными. Мероприятия пройдут в рамках национального проекта "Космос".

Ранее стало известно, что NASA собирается отправить пилотируемую миссию Artemis II к Луне не позднее апреля 2026 года.

В полете примут участие американские астронавты Рид Уайзман, Виктор Гловер и Кристина Кох, а также канадский астронавт Джереми Хансен. Старт ракеты Space Launch System запланирован с космодрома Космического центра имени Джона Кеннеди.