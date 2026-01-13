Форма поиска по сайту

13 января, 18:04

Транспорт

В Минтрансе разъяснили, от чего будет зависеть стоимость ж/д билетов

Фото: depositphotos/Serjio74b

Цена билетов на поезда в России будет зависеть от спроса и времени их приобретения, заявил министр транспорта РФ Андрей Никитин.

"Если говорить о стоимости билетов для пассажиров, я думаю, что они все больше будут подвержены динамическому ценообразованию", – сказал он в интервью ТАСС.

Никитин также подчеркнул, что данная модель продолжит развиваться.

Ранее стало известно, что компания "ФПК" продлила действие скидки на проезд в вагонах купе для пассажиров 60 лет и старше на 2026 год. Скидка в 10% распространяется на всех подходящих по возрасту пассажиров. Также компания продлила скидку в 20% при выкупе одним пассажиром всех мест в купе вагона СВ.

В свою очередь, РЖД сохранили на 2026-й скидки на перевозки широкого спектра грузов. Льготные тарифы будут действовать как на внутренних маршрутах, так и в рамках международного транспортного коридора "Север – Юг".

