Российская теннисистка Андреева вышла в третий круг турнира WTA в Аделаиде

Фото: ТАСС/EPA/DARREN ENGLAND

Россиянка Мирра Андреева одержала победу над Марией Боузковой из Чехии в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в австралийской Аделаиде, пишет ТАСС.

Игра завершилась со счетом 6:3, 6:1 в пользу Андреевой, которая была посеяна на соревновании под третьим номером. Ее соперницей в следующем раунде станет победительница матча между австралийками Майей Джойнт и Айлой Томлянович.

При этом в другом матче второго круга россиянка Анна Калинская проиграла канадке Викторие Мбоко с результатом 2:6, 6:3, 6:7 (6:8).

Ранее стало известно, что Андреева завершила 2025 год с рекордным для себя гонораром. Она получила более 4,7 миллиона долларов.

По данным журналистов, 3,9 миллиона долларов спортсменке заплатили за выступления в одиночном разряде, 718 тысяч – в парном разряде и 50 тысяч – в смешанной паре. Благодаря такому результату она заняла восьмое место в мировом рейтинге по призовым.