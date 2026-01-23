Форма поиска по сайту

23 января, 09:03

Общество

Роскачество проверит 20 реагентов от гололеда на безопасность

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Роскачестве проверят 20 реагентов от гололеда на безопасность и эффективность. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на организацию.

Поводом для проверки стали обильные снегопады, во время которых такие средства активно применяются для борьбы с гололедом.

В исследование вошли продающиеся в рознице реагенты на основе хлоридов натрия, кальция и магния, а также их комбинированные варианты. Продукция представлена брендами из разных регионов России.

Эксперты оценят температурный диапазон работы и способность плавить лед, а также безопасность реагентов. В частности, насколько они агрессивны по отношению к дорожному покрытию и металлам. Кроме того, будет изучено возможное влияние на обувь и лапы домашних животных.

По итогам испытаний организация планирует составить рейтинг противогололедных средств.

Ранее Роскачество выявило несоответствия светодиодных ламп 20 марок. Ни один из образцов не прошел проверку по всем показателям.

Исследование проводилось по 13 показателям энергетической эффективности, свойств изделия и достоверности маркировки.

В 2023–2024 годах в стране проходил эксперимент по маркировке светотехнической продукции при помощи "Честного знака". Ожидается, что с 1 мая 2026 года такая маркировка станет обязательной.

