23 января, 10:29

Город

9 объектов для медучреждений появились на севере столицы с 2015 года

Фото: пресс-служба департамента гражданского строительства города Москвы

На севере Москвы под кураторством департамента гражданского строительства возвели 9 объектов здравоохранения, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Объекты построили в 8 районах: Левобережном, Тимирязевском, Беговом, Дмитровском, Савеловском, Войковском, Ховрине и Молжаниновском. Их общая площадь превысила 75 тысяч квадратных метров. Среди них поликлиники для взрослых и детей, современный флагманский центр в Московском многопрофильном научно-клиническом центре (ММНКЦ) имени С. П. Боткина и другие объекты.

"Они построены с использованием энергоэффективных материалов и оснащены современным оборудованием, что позволяет москвичам получать качественную медпомощь", – рассказал Ефимов.

7 из 9 объектов представляют собой здания для поликлиник общей площадью более 55 тысяч квадратных метров, отметил глава департамента гражданского строительства Москвы Алексей Александров. Суммарно они рассчитаны почти на 3 тысячи посещений в смену.

"В Беговом районе столицы появилось учреждение для взрослых и детей, которое включает в себя помещения для работы врачей, кабинеты функциональной диагностики и лаборатории. Здесь создана безбарьерная среда для маломобильных граждан", – отметил Александров.

В Дмитровском районе здание поликлиники разделили на 2 блока с отдельными входами – детское и взрослое крыло. Первое рассчитано на 250 посещений. В детской части больницы разместили кабинеты педиатров, оториноларингологов, офтальмологов, неврологов, травматологов-ортопедов, хирургов и других специалистов.

Взрослый блок сможет принимать 500 пациентов в смену. Он содержит отделение медицинской профилактики, кабинеты врачей-специалистов, терапевтическое и физиотерапевтическое отделения, отделение реабилитации, а также женскую консультацию.

Кроме того, в 2023 году специалисты возвели флагманский центр при ММНКЦ имени С. П. Боткина, рассчитанный на прием до 200 экстренных пациентов в сутки. Семиэтажное здание оснастили высокотехнологичным оборудованием. Здесь же предусмотрена вертолетная площадка, позволяющая доставлять пациентов санитарной авиацией.

Ранее стало известно, что с начала 2025 года комплексное благоустройство и озеленение прилегающих территорий провели у 7 современных медицинских объектов. В целом в Можайском, Царицыне, Сокольниках, Филимонковском, Покровском-Стрешневе, Новогирееве и Крюкове благоустроили участки общей площадью 15,55 гектара.

медицинагород

