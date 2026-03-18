18 марта, 16:27

Город

День весеннего равноденствия отметят на "Городской ферме" ВДНХ

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Гости "Городской фермы" на ВДНХ приглашаются на спектакль и мастер-классы 20–22 марта в честь дня весеннего равноденствия. Об этом сообщила пресс-служба выставочного комплекса.

В пятницу, 20 марта, в первой половине дня все желающие приглашаются в мастерскую № 1 на мастер-класс по созданию козлика и лошадки на палочке. В субботу, 21 марта, в мастерской № 3 состоится спектакль "Путешествие в смешное" в рамках проекта "Театр на Ферме".

Как рассказали в пресс-службе, представление будет включать в себя комические миниатюры по мотивам юмористических рассказов и небольших пьес. Герои сценок будут искать выходы из трудных ситуаций, благодаря чему зрители смогут задуматься о жизненных ошибках и человеческих пороках.

Также в течение выходных посетители мастерской № 1 смогут смастерить персональный оберег с заговорами – "Девицу-красавицу", "Куклу из сена" или "Подкову на удачу". А в мастерской № 2 во второй половине дня в субботу и воскресенье, 22 марта, пройдут мастер-классы по созданию кормушки для птиц. Попасть на все мероприятия "Городской фермы" можно по билетам.

Кроме того, с 24 по 28 марта в Москве пройдет весенняя акция "День без турникетов". В эти дни около 120 столичных компаний и производств проведут более 160 экскурсий и мастер-классов. С момента запуска акции в 2012 году в ней приняли участие уже 450 тысяч человек.

Читайте также


город

Главное

Чем опасны клещи Хиаломма?

Хиаломма ведет себя агрессивно

Убежать от такого спринтера сложно

Читать
закрыть

Почему москвичи полюбили кафе при храмах?

Тренд связан с тем, что подобные кафе стали активно замечать в СМИ

В таких пространствах работают дизайнеры и художники, создавая места, куда хочется приходить

Читать
закрыть

Как закон о регулировании ИИ отразится на пользователях?

Мера кардинально изменит правила игры на рынке нейросетей

Создаются условия, при которых глобальным игрокам будет сложно работать в России легально

Читать
закрыть

Что известно о предложении направлять не желающих рожать женщин к психологу?

Минздрав предложил ввести репродуктивную диспансеризацию

Если женщина не хочет детей, специалист поможет разобраться и вывести на другие психологические моменты

Читать
закрыть

Почему мужчины жалуются на жизнь на первом свидании?

Нагрузка из-за неопределенности в современном мире заставляет мужчин испытывать дискомфорт

Мужчины стали более чувствительными: они могут говорить о том, что их беспокоит, открыто

Читать
закрыть

Как выстроить удаленную работу в условиях ограничений интернета?

Следует оценить ресурсы: в частности, посмотреть остатки мобильного трафика

Если сбой затягивается, надо письменно уведомить работодателя

Читать
закрыть

Как открытие нового подтипа рака изменит лечение пациентов?

Открытие позволяет искать новые пути улучшения лечения

Специалисты смогут выделить подгруппу больных с неблагоприятным прогнозом

Читать
закрыть

Могут ли запретить "обвинительные" публикации в СМИ?

В Кремле пока нет позиции по этому вопросу

В Госдуме призывают перестать придумывать новые запреты для журналистов

Читать
закрыть

