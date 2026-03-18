Задержан курьер, забравший деньги убитой на северо-западе Москвы женщины

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

Правоохранители задержали курьера, забравшего деньги предпринимательницы, убитой на северо-западе Москвы. Об этом в мессенджере MAX рассказала представитель МВД России Ирина Волк.

Задержанным оказался 17-летний студент одного из столичных колледжей. Он стал третьим фигурантом уголовного дела.

"По имеющимся данным, похищенные из сейфа потерпевшей денежные средства передала юноше 22-летняя москвичка, задержанная ранее. Именно она подобрала деньги и другие ценности, которые после убийства сбросил из окна основной фигурант – 20-летний уроженец Ставрополья", – говорится в сообщении.

Получив деньги и ценности, фигурант отдал их следующему участнику криминальной схемы. Личность последнего устанавливается.

Убийство произошло 14 марта на Строгинском бульваре в результате сложной мошеннической схемы. Футболист Даниил Секач явился в квартиру, убежденный злоумышленниками, что участвует в оперативных мероприятиях. Его целью было вскрытие сейфа.

В этот момент в квартире находилась 16-летняя девушка, также обманутая мошенниками. Она сообщила возвращавшейся домой матери о "сотруднике спецслужб" в квартире, после чего женщина попыталась остановить злоумышленника. В ответ на это тот напал на нее и нанес множественные удары и ножевые ранения. После он вскрыл сейф, похитив более 2 тысяч долларов и другие ценности, и выбросил их из окна.

На следующий день мошенники разрешили мужчине отпустить дочь погибшей и скрыться с места преступления. Вечером 15 марта его задержали на Нижегородском шоссе.

Подозреваемый был впоследствии арестован. Также правоохранители задержали девушка, которая привезла Секачу болгарку для вскрытия сейфа. Она же позже подобрала похищенные деньги и драгоценности.