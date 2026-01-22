Еще около 400 деревьев высадили возле столичных поликлиник в 2025 году

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Около 400 деревьев высадили возле поликлиник второго этапа программы реконструкции в Москве в прошлом году. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Новый облик получили не только сами здания медучреждений, которые капитально отремонтировали согласно новому московскому стандарту, но и прилегающие территории. Пространства оформлены в единой стилистике: сделали удобные пешеходные дорожки, установили современное освещение и лавочки, там, где возможно, организовали зоны отдыха", – отметил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, деревья имеют огромное значение для создания комфортной городской среды, поскольку они очищают воздух, защищают от уличного шума и дорожной пыли.

При выборе пород растений специалисты отдают предпочтение тем, которые умеют хорошо адаптироваться в условиях мегаполиса, дают густую листву, ветро- и морозоустойчивы.

В рамках работ около детских и смешанных поликлиник высадили около 90 деревьев, а рядом с медучреждениями для взрослых – почти 300. Возраст деревьев составляет от 10 до 20 лет, высота – от 2 до 5 метров. В основном высаживаются клены, рябины и липы.

Также на территориях детских и смешанных медучреждений дополнительно появились ели, которые можно украшать в преддверии Нового года. Все деревья были выращены в специализированных питомниках, где прошли подготовку к пересадке.

При этом возле поликлиник, реконструированных на первом этапе программы, высадили почти 1,8 тысячи деревьев, а у медучреждений второго этапа до этого появилось более 580 деревьев.

