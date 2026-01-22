Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 января, 11:26

Город

Еще около 400 деревьев высадили возле столичных поликлиник в 2025 году

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Около 400 деревьев высадили возле поликлиник второго этапа программы реконструкции в Москве в прошлом году. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Новый облик получили не только сами здания медучреждений, которые капитально отремонтировали согласно новому московскому стандарту, но и прилегающие территории. Пространства оформлены в единой стилистике: сделали удобные пешеходные дорожки, установили современное освещение и лавочки, там, где возможно, организовали зоны отдыха", – отметил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, деревья имеют огромное значение для создания комфортной городской среды, поскольку они очищают воздух, защищают от уличного шума и дорожной пыли.

При выборе пород растений специалисты отдают предпочтение тем, которые умеют хорошо адаптироваться в условиях мегаполиса, дают густую листву, ветро- и морозоустойчивы.

В рамках работ около детских и смешанных поликлиник высадили около 90 деревьев, а рядом с медучреждениями для взрослых – почти 300. Возраст деревьев составляет от 10 до 20 лет, высота – от 2 до 5 метров. В основном высаживаются клены, рябины и липы.

Также на территориях детских и смешанных медучреждений дополнительно появились ели, которые можно украшать в преддверии Нового года. Все деревья были выращены в специализированных питомниках, где прошли подготовку к пересадке.

При этом возле поликлиник, реконструированных на первом этапе программы, высадили почти 1,8 тысячи деревьев, а у медучреждений второго этапа до этого появилось более 580 деревьев.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что Пушкинская набережная в Москве стала еще комфортнее после благоустройства. В ходе работ специалисты расширили проход вдоль Крымского моста, а также возвели 6 павильонов вдоль реки. Набережную оформили в стиле работ советского художника-монументалиста Александра Дейнеки, творчество которого воспевало индустриализацию, спорт и авиацию.

"Новости дня": в Раменках появится общественное пространство с садом камней

Читайте также


городблагоустройство

Главное

Какие страны лучше всего подойдут россиянам для "зимовки"?

Эксперты выделяют Вьетнам, Бали и Камбоджу

Крайне важно заранее изучить особенности страны

Читать
закрыть

Как бороться с "синдромом старшей сестры"?

Выход из этого состояния начинается с осознания проблемы

Ключевым шагом будет осознать ситуацию и начать отделять свои желания и потребности от чужих

Читать
закрыть

Как будет работать самозапрет на внутриигровые покупки?

Авторы инициативы уверены: мера поможет в борьбе с преступниками

Однако эксперты считают, что мера спровоцирует потерю доступа к ряду игр

Читать
закрыть

К чему может привести отказ от анонимности в Сети?

Эксперты уверены: мир уже движется по пути деанонимизации

Логичным развитием тенденции станет появление универсальных цифровых идентификаторов

Читать
закрыть

Разрешат ли оформлять семейную ипотеку до рождения ребенка?

Депутаты считают, что основанием для льготной ипотеки должны стать справки из женской консультации

Однако эксперты уверены: существенного влияния на ситуацию с жильем инициатива не окажет

Читать
закрыть

Чем объясняется упадок сил после 14:06?

Происходит естественный циркадный спад, который в медицине называется послеобеденным провалом

Не стоит насильственно поддерживать пиковую продуктивность через "не могу"

Читать
закрыть

Как детские игрушки могут серьезно навредить здоровью?

Россияне жалуются на игрушечные палатки, после прикосновения к которым на коже остаются "иголки"

Попадая в кожу, инородные тела вроде стекловаты вызывают воспаление

Читать
закрыть

Почему вопрос Украины ушел на вторые роли на форуме в Давосе?

Основным фактором стали заявления администрации Трампа о намерении присоединить Гренландию

Эксперты уверены: смещение украинской темы в повестке форума стало знаковым

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика