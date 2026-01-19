Форма поиска по сайту

19 января, 14:25

Город

Новая набережная и парк появятся в Покровском-Стрешневе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Проект благоустройства участка Покровской набережной в Покровском-Стрешневе позволит создать единый прогулочный маршрут вдоль реки. Об этом заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

"Общая площадь благоустраиваемой территории составит около 100 тысяч квадратных метров. Реализация проекта позволит увеличить протяженность обновленных городских набережных еще на два километра", – указал архитектор.

Длина пешеходных и экологических троп на территории парка превысит 11 километров. Кроме прочего, здесь возведут такую инфраструктуру для отдыха и занятий спортом, чтобы граждане могли заниматься спортом круглый год, вне зависимости от сезона.

Например, тут появятся универсальные спортплощадки с тренажерами, среди которых будут и адаптированные для старшего поколения. Также для отдыхающих возведут игровые детские комплексы. Летом на берегу реки организуют пляж.

Проект парка основан на принципах бережного встраивания в природный ландшафт, поэтому предполагает сохранение существующего биома и деревьев. Также планируется дополнительное озеленение, что будет выполнено по многоярусному принципу.

Дополнительно специалисты возведут перголу, маяк и павильон-обсерваторию, пешеходный мост. Уточняется, что благоустройство запланировано в рамках создания прибрежного парка жилого района ALIA, который реализует один из девелоперов в рамках контракта с Москвой. В настоящий момент инвестор начал разработку проекта планировки пешеходного моста.

Ранее сообщалось, что в 2025 году в городе были приведены в порядок 9 набережных, часть из которых объединили в новый пешеходный маршрут вдоль Москвы-реки. В их числе Царская набережная музея-заповедника "Коломенское", Пушкинская набережная в Парке Горького и береговая линия в районе Печатники.

городблагоустройство

