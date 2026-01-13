Форма поиска по сайту

The Daily Beast: Рубио вынужден носить туфли не по размеру из-за насмешек Трампа

Фото: ТАСС/picture alliance/Consolidated/Bonnie Cash – Pool via CNP

Госсекретарь США Марко Рубио вынужден носить туфли не по размеру из-за насмешек со стороны американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщает The Daily Beast.

Как пишет СМИ, Рубио видели в новой обуви на Капитолийском холме, где он общался с лидером демократического меньшинства в сенате конгресса США Чаком Шумером. На снимках видны блестящие кожаные туфли госсекретаря, которые ему велики.

При этом в недавнем интервью для The New York Times Трамп поручил Рубио и вице-президенту Джей Ди Вэнсу показать их новые туфли, которые он купил для них.

"Он по-отечески обращался к своим помощникам и советникам, присутствовавшим в зале, называя некоторых из них, в том числе Вэнса и Рубио, "детьми", – указано в материале NYT.

О покупке обуви ранее рассказал Вэнс. По его словам, он общался в Овальном кабинете с Трампом и Рубио. В какой-то момент американский лидер обратил внимание на туфли своих собеседников и раскритиковал их, после чего заказал Вэнсу и Рубио новую обувь.

