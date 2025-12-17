Вэнс рассказал, как Трамп купил ему и Рубио новую обувь

Фото: ТАСС/AP/Matt Rourke

Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал, как американский лидер Дональд Трамп купил ему и госсекретарю Марко Рубио новую обувь. Об этом он поделился во время встречи со сторонниками в штате Пенсильвания.

По словам Вэнса, все произошло на днях в Овальном кабинете, где он общался с Трампом и Рубио. В какой-то момент президент США обратил внимание на обувь своих собеседников и раскритиковал ее.

"Он остановил нас, посмотрел на нашу обувь и сказал, у вас, ребят, ужасные ботинки. Он пошел за каталогом обуви, у него было рождественское настроение. Он взял каталог и заказал свою любимую обувь. Четыре пары для меня, четыре для Марко", – вспоминает Вэнс, которого цитирует РИА Новости.

Трамп настаивает, чтобы вице-президент и госсекретарь США хорошо выглядели, отметил Вэнс.

Ранее Госдепартамент США переименовал бывший Институт мира, расположенный в Вашингтоне, в честь Трампа. В Госдепе отметили, что таким образом хотели "отразить имя величайшего переговорщика в истории США".