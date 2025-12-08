Форма поиска по сайту

02:16

Политика

Блогер Шарий заявил, что Киев готовит спецоперацию против Вэнса и Рубио

Фото: AP Photo/Alex Brandon

Служба внешней разведки Украины готовит спецоперацию против вице-президента США Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио. Об этом утверждает украинский блогер Анатолий Шарий в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что операцию непосредственно курирует глава СВР Олег Синянский. Служба планирует спровоцировать так называемое "публичное вразумление". При этом операция запланирована на ближайшее время.

По словам Шария, под "публичным вразумлением" подразумевается христианская практика, при которой один христианин публично упрекает другого в том, что тот "поступил не по-христиански".

В рамках операции планируется привлечь целый ряд европейских и американских католиков, причем некоторые из них будут задействованы "вслепую". Шарий опубликовал в своем канале документ с именами священнослужителей, которых планируется привлечь к операции СВР Украины.

Ранее Вэнс заявлял, что надеется на хорошие новости по поводу урегулирования украинского конфликта в ближайшие недели. По его словам, тот факт, что конфликт между Россией и Украиной все еще не решен, является источником постоянного разочарования для всего Белого дома.

Сын президента США Дональд Трамп – младший допустил, что его отец может отвернуться от Украины и прекратить поддержку этой страны. Кроме того, Трамп может вовсе отказаться от активной роли Вашингтона в урегулировании конфликта, поскольку этот вопрос больше не является ключевым для избирателей США.

Ушаков заявил об отказе украинцев продолжать стамбульские переговоры

политиказа рубежом

