В Сети осудили Дональда и Меланию Трамп за "депрессивную" рождественскую открытку

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/whitehouse

Пользователи Сети осудили президента США Дональда Трампа и его жену Меланию за "депрессивную" рождественскую открытку. Об этом пишет "Газета.ру".

Белый дом опубликовал в соцсетях снимок лидера страны и его жены. На фото первая леди США предстала в черном макси-платье. В качестве аксессуаров она выбрала серьги и браслет. Президент Штатов, в свою очередь, одет на фото в белую рубашку с бабочкой, черный костюм и туфли.

В комментариях пользователи указали, что супруги выглядят грустными и депрессивными, как-будто готовятся с кем-то попрощаться.

Ранее сам Трамп раскритиковал свое фото, опубликованное на обложке журнала Time. По его мнению, издание выбрало самый худший снимок, на котором его волосы были "стерты", а на голове появилась парящая "корона".

После этого Time обновил обложку. На новом снимке глава Белого дома изображен сидящим за столом в Овальном кабинете с сомкнутыми под подбородком руками. Фотография была приурочена к выходу интервью президента.

