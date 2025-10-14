Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 октября, 11:02

Политика

Трамп раскритиковал журнал Time за свое неудачное фото на обложке

Фото: x.com/TIME

Американский президент Дональд Трамп раскритиковал журнал Time за свою фотографию на обложке. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на публикацию главы государства в соцсети Truth Social.

Трамп отметил, что издание разместило неудачный снимок, который, как он считает, является худшим из всех. По словам президента, редакция будто "стерла" его волосы и добавила сверху парящую корону, что выглядит странно. При этом он назвал статью о себе "довольно хорошей".

Кроме того, глава Белого дома выразил недовольство тем, что фото было сделано с нижнего ракурса.

"Я никогда не любил фотографироваться с нижнего ракурса, но эта фотография просто ужасна, и ее нужно жестко раскритиковать. Что они делают и почему?" – написал Трамп.

Журнал разместил американского лидера на обложке после достижения соглашения о прекращении огня в секторе Газа. В нижнем левом углу указаны заголовки и авторы, которые уже публиковали в издании материалы, посвященные роли Трампа в окончании боевых действий на территории анклава.

Израиль и ХАМАС договорились о первых пунктах мирного плана по сектору Газа 9 октября. В рамках этого договора представители движения обязуются освободить всех заложников в ближайшее время, а Израиль выведет свои войска на согласованную линию.

В дальнейшем стороны планируют обсудить разоружение ХАМАС и передачу власти над Газой палестинской администрации.

В рамках "саммита мира" 13 октября главы Египта, Катара, США и Турции подписали итоговое соглашение о прекращении огня в Газе. Трамп назвал это событие "очень важным" для мировой истории.

Новости мира: Трамп объявил о завершении конфликта в секторе Газа

Читайте также


политиказа рубежом

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика