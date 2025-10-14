Трамп раскритиковал журнал Time за свое неудачное фото на обложке

Фото: x.com/TIME

Американский президент Дональд Трамп раскритиковал журнал Time за свою фотографию на обложке. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на публикацию главы государства в соцсети Truth Social.

Трамп отметил, что издание разместило неудачный снимок, который, как он считает, является худшим из всех. По словам президента, редакция будто "стерла" его волосы и добавила сверху парящую корону, что выглядит странно. При этом он назвал статью о себе "довольно хорошей".

Кроме того, глава Белого дома выразил недовольство тем, что фото было сделано с нижнего ракурса.

"Я никогда не любил фотографироваться с нижнего ракурса, но эта фотография просто ужасна, и ее нужно жестко раскритиковать. Что они делают и почему?" – написал Трамп.

Журнал разместил американского лидера на обложке после достижения соглашения о прекращении огня в секторе Газа. В нижнем левом углу указаны заголовки и авторы, которые уже публиковали в издании материалы, посвященные роли Трампа в окончании боевых действий на территории анклава.

Израиль и ХАМАС договорились о первых пунктах мирного плана по сектору Газа 9 октября. В рамках этого договора представители движения обязуются освободить всех заложников в ближайшее время, а Израиль выведет свои войска на согласованную линию.

В дальнейшем стороны планируют обсудить разоружение ХАМАС и передачу власти над Газой палестинской администрации.

В рамках "саммита мира" 13 октября главы Египта, Катара, США и Турции подписали итоговое соглашение о прекращении огня в Газе. Трамп назвал это событие "очень важным" для мировой истории.