Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 декабря, 15:37

Политика

Белый дом опубликовал фотографию Трампа в виде персонажа из Minecraft

Фото: whitehouse.gov

Белый дом показал фотографию американского лидера Дональда Трампа, на которой его продемонстрировали в виде персонажа из игры Minecraft. Кадр размещен на странице пресс-службы в соцсети Х.

"Самый прогеймерский президент Америки!" – отметили под публикацией.

Фотография была опубликована в ответ на пост, в котором указывается, что налоговые льготы для разработок и исследований в области цифровых технологий стимулировали увеличение производства американских видеоигр.

Ранее Warner Bros. и Legendary объявили о производстве сиквела к "Minecraft в кино". Продолжение выйдет в мировой прокат 23 июля 2027 года. Первая экранизация видеоигры собрала в мировом прокате 957,8 миллиона долларов, заняв вторую строчку в рейтинге самых кассовых фильмов года.

Проект вновь возглавит режиссер Джаред Хесс, который также напишет сценарий совместно с Крисом Галлеттой, одним из сценаристов оригинала.

Читайте также


политикатехнологииза рубежом

Главное

Что будет с российскими активами, замороженными в Евросоюзе?

Власти Бельгии заявили о неизбежности использования российских активов для помощи Украине

Решение будет обсуждаться на заседании ЕС 18 и 19 декабря декабря

Читать
закрыть

Стоит ли запрещать новогодние корпоративы в России?

Подобные мероприятия часто сопровождаются непристойным поведением со стороны работников

Однако эксперты уверены: корпоративы являются поводом найти общий язык с коллегами

Читать
закрыть

Разрешат ли россиянам выезжать из страны в день погашения долга?

Информация о задолженности подтягивается быстро благодаря современным IT-системам

Эксперты уверены: ускорить снятие барьеров вполне реально

Читать
закрыть

Как работа по ночам сказывается на состоянии сотрудников?

Ночная работа может ухудшить состояние сердца

Зачастую у работника отмечается еще и недосып

Читать
закрыть

Почему спрос на домашние кофемашины резко вырос?

Основным драйвером роста стали недорогие устройства стоимостью до 5 000 рублей

Причиной роста популярности малой бытовой техники сыграл тренд на приготовление кофе дома

Читать
закрыть

Во сколько обойдется украшение квартиры перед Новым годом?

На онлайн-платформах появились частные объявления с предложениями украсить квартиры

За подбор игрушек, распутывание гирлянд и их развешивание декораторы просят 3–10 тысяч рублей

Читать
закрыть

Какие главные астрономические явления ждать в первой половине зимы?

Пик одного из самых красивых и мощных метеорных потоков придется на ночь с 13 на 14 декабря

21 декабря наступает зимнее солнцестояние – самый короткий день и самая длинная ночь в году

Читать
закрыть

Каких диких животных можно увидеть в столице зимой?

Жители Москвы могут увидеть на природных территориях города лис

Есть шанс заметить в черте города лосей, которых можно считать местными обитателями

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика