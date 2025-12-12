Белый дом опубликовал фотографию Трампа в виде персонажа из Minecraft

Фото: whitehouse.gov

Белый дом показал фотографию американского лидера Дональда Трампа, на которой его продемонстрировали в виде персонажа из игры Minecraft. Кадр размещен на странице пресс-службы в соцсети Х.

"Самый прогеймерский президент Америки!" – отметили под публикацией.

Фотография была опубликована в ответ на пост, в котором указывается, что налоговые льготы для разработок и исследований в области цифровых технологий стимулировали увеличение производства американских видеоигр.

Ранее Warner Bros. и Legendary объявили о производстве сиквела к "Minecraft в кино". Продолжение выйдет в мировой прокат 23 июля 2027 года. Первая экранизация видеоигры собрала в мировом прокате 957,8 миллиона долларов, заняв вторую строчку в рейтинге самых кассовых фильмов года.

Проект вновь возглавит режиссер Джаред Хесс, который также напишет сценарий совместно с Крисом Галлеттой, одним из сценаристов оригинала.

