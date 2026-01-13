Сервис анонимного информирования о манипулировании рынком заработал в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В России начал работу сервис анонимного информирования об инсайдерской торговле и манипулировании рынком. Об этом сообщает телеграм-канал Банка России.

Уточняется, что через сервис можно рассказать о совершении инсайдерами выгодных сделок или разглашении инсайдерской информации. Также принимаются сообщения о сговоре участников торгов, нарушениях инсайдерской политики в компаниях и прочем.

К заявлениям также можно приложить подтверждающие информацию документы.

"Такие сведения станут поводом для Банка России изучить ситуацию и в случае необходимости принять меры", – говорится в сообщении.

При этом сервис не предполагает обратной связи и выплаты вознаграждения автору сообщения.

Ранее сообщалось, что россияне смогут информировать о случаях кибермошенничества через портал "Госуслуги". Данный механизм предусмотрен в рамках второго пакета мер по противодействию мошенничеству. Он даст возможность оперативно фиксировать инциденты, а также автоматически информировать банки о действиях злоумышленников.