13 января, 15:38Экономика
Сервис анонимного информирования о манипулировании рынком заработал в РФ
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В России начал работу сервис анонимного информирования об инсайдерской торговле и манипулировании рынком. Об этом сообщает телеграм-канал Банка России.
Уточняется, что через сервис можно рассказать о совершении инсайдерами выгодных сделок или разглашении инсайдерской информации. Также принимаются сообщения о сговоре участников торгов, нарушениях инсайдерской политики в компаниях и прочем.
К заявлениям также можно приложить подтверждающие информацию документы.
"Такие сведения станут поводом для Банка России изучить ситуацию и в случае необходимости принять меры", – говорится в сообщении.
При этом сервис не предполагает обратной связи и выплаты вознаграждения автору сообщения.
Ранее сообщалось, что россияне смогут информировать о случаях кибермошенничества через портал "Госуслуги". Данный механизм предусмотрен в рамках второго пакета мер по противодействию мошенничеству. Он даст возможность оперативно фиксировать инциденты, а также автоматически информировать банки о действиях злоумышленников.