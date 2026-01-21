Пенсионерка из Москвы помогла полиции задержать 2 пособников мошенников

Фото: 77.мвд.рф

В Москве пенсионерка догадалась о мошенничестве и помогла полицейским задержать двух пособников аферистов. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по столице.

На мобильный телефон 87-летней москвички начали поступать звонки от неизвестных, которые представлялись работниками финансовых и силовых структур. Они заявляли о якобы взломе государственного портала и о том, что аферисты получили доступ к ее электронной подписи.

Преступники велели ей собрать все деньги и передать курьеру якобы для хранения на безопасном счете. Жительница Москвы после этого обратилась в полицию и далее все переговоры с мошенниками шли под контролем оперативников.

В результате пенсионерка договорилась передать аферистам 12,4 миллиона рублей. Полицейские подготовили муляж и передали пожилой женщине, чтобы она отправилась с ним на встречу с курьером.

В итоге были задержаны 42-летний уроженец Алтайского края, забравший пакет, а также 33-летний уроженец Оренбургской области, который наблюдал и отправлял отчеты кураторам. По данному факту возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество"), фигурантов арестовали.

Ранее в Москве, Ростовской и Самарской областях были задержаны подозреваемые в хищениях у россиян свыше 200 миллионов рублей. Выяснилось, что злоумышленники звонили своим жертвам и убеждали их установить на телефон специальный файл с компьютерным вирусом, который был замаскирован под приложения госорганизаций или банков.

Для авторизации в приложении потерпевшие должны были поднести банковскую карту к тыльной стороне телефона, а затем указать ПИН-код. После подозреваемые дистанционно похищали деньги.

