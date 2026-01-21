Москвичей предупредили о мошенниках, представляющихся сотрудниками ветклиник

Фото: depositphotos/agnormark.gmail.com

Мошенники придумали схему обмана от имени сети государственных ветклиник ГБУ "Московское объединение ветеринарии". Об этом сообщила пресс-служба организации в телеграм-канале.

С целью получения доступа к личным данным пользователей аферисты приглашают жертв вступить в поддельную группу объединения в Сети.

"Наш канал не создает групп и не рассылает подобных сообщений. Будьте бдительны", – уточнили в Мосветобъединении.

Вместе с тем злоумышленники стали применять схему с просьбой об "аренде" аккаунтов в сервисах бесплатных объявлений. Она нацелена на школьников и студентов. Страницы пользователей преступники используют для размещения своих фейковых объявлений.

В частности, через соцсеть TikTok они предлагают жертвам передать свою учетную запись якобы крупному рекламному агентству за 7–18 тысяч рублей для продажи различных вещей. Затем человека перенаправляют в телеграм-бот для введения логина и пароля от аккаунта.