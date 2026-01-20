Эксперт Ульянов: киберпреступнику важнее всего заинтересовать человека

Фото: depositphotos/VitalikRadko

Основная задача киберпреступника заключается в том, чтобы заинтересовать жертву. Об этом радиостанции "Комсомольская правда" рассказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

"Для этого уже вступает в действие, скажем так, новостная повестка – что-то, что актуально, что интересно для потенциальных жертв, для целевой аудитории мошенников", – пояснил он.

Ульянов привел в пример новости о замедлении работы популярных мессенджеров. Многие россияне ищут способы обойти блокировки и запреты. Это приводит к тому, что аферисты придумывают самые разные схемы, связанные с этой проблемой. Они могут распространять фейковые приложения и уверять потенциальную жертву, что именно эта версия – рабочая. Также он напомнил, что аферисты обманывают россиян в приложениях для совместных поездок, так как этот сервис также актуален для некоторых людей.

По словам эксперта, в России активно борются с цифровыми мошенниками, однако не всегда получается работать на опережение. Пока информация о мошенническом сайте доходит до Роскомнадзора, некоторые граждане уже успевают стать жертвами аферистов.

Он подчеркнул, что у киберпреступников всегда есть запасные варианты на случай блокировки их ресурса. При таком развитии событий они просто переводят трафик на другой свой сайт.

Ранее сообщалось, что мошенники начали рассылать сообщения якобы от "Госуслуг" о невозможности использования электронного адреса для уведомлений с просьбой перезвонить в "техподдержку". По данным МВД, аферисты используют похожие на настоящие логотипы, адресно обращаются к пользователю и советуют никому не сообщать коды.