Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 января, 16:24

Безопасность
Главная / Новости /

Эксперт Ульянов: киберпреступнику важнее всего заинтересовать человека

Эксперт рассказал, в чем заключается основная задача киберпреступника

Фото: depositphotos/VitalikRadko

Основная задача киберпреступника заключается в том, чтобы заинтересовать жертву. Об этом радиостанции "Комсомольская правда" рассказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

"Для этого уже вступает в действие, скажем так, новостная повестка – что-то, что актуально, что интересно для потенциальных жертв, для целевой аудитории мошенников", – пояснил он.

Ульянов привел в пример новости о замедлении работы популярных мессенджеров. Многие россияне ищут способы обойти блокировки и запреты. Это приводит к тому, что аферисты придумывают самые разные схемы, связанные с этой проблемой. Они могут распространять фейковые приложения и уверять потенциальную жертву, что именно эта версия – рабочая. Также он напомнил, что аферисты обманывают россиян в приложениях для совместных поездок, так как этот сервис также актуален для некоторых людей.

По словам эксперта, в России активно борются с цифровыми мошенниками, однако не всегда получается работать на опережение. Пока информация о мошенническом сайте доходит до Роскомнадзора, некоторые граждане уже успевают стать жертвами аферистов.

Он подчеркнул, что у киберпреступников всегда есть запасные варианты на случай блокировки их ресурса. При таком развитии событий они просто переводят трафик на другой свой сайт.

Ранее сообщалось, что мошенники начали рассылать сообщения якобы от "Госуслуг" о невозможности использования электронного адреса для уведомлений с просьбой перезвонить в "техподдержку". По данным МВД, аферисты используют похожие на настоящие логотипы, адресно обращаются к пользователю и советуют никому не сообщать коды.

Мошенники пытаются заставить россиян звонить по поддельным номерам

Читайте также


безопасность

Главное

Как введение фиксированного депозита отразится на рынке аренды?

Мера сможет защитить арендаторов, не задевая интересы владельцев недвижимости

Однако эксперты уверены: инициатива выглядит необоснованной

Читать
закрыть

Как распознать недобросовестного туроператора?

Доверять поездку следует профессиональным компаниям с федеральным статусом

Важно проверять турагентов, которые должны иметь собственный реестровый номер

Читать
закрыть

Чем опасна магнитная буря класса G4?

Люди со слабым здоровьем могут почувствовать недомогание

Реальную опасность магнитных бурь могут почувствовать на себе космонавты

Читать
закрыть

Как может поменяться турецкая система "все включено"?

Специалисты предлагают перейти на модель с выбором только нужных опций

Однако эксперты уверены: система "все включено" не подвергнется кардинальному пересмотру

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам повышений заработных плат в 2026 году?

Прогнозы по зарплате свидетельствуют о значительном замедлении темпов ее роста

В 2026 году увеличение может сократиться примерно на треть по сравнению с 2025-м

Читать
закрыть

Будут ли молодым семьям в России выдавать жилье по соцнайму?

Строительство и передача жилья по социальному найму поддержит рождаемость в России

Бесплатные квартиры в настоящее время выдаются, но среди определенных категорий населения

Читать
закрыть

Нужно ли продлевать работу детских садов в РФ?

Нынешнее расписание детских садов неудобно для работающих мам и пап

Психологи уверены: продление работы сада не станет негативным фактором для психики ребенка

Читать
закрыть

Когда в Москве закончатся морозы?

Пик похолодания наступит 23–24 января

К самым последним дням января температура начнет повышаться

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика