18 января, 13:14Безопасность
МВД предупредило о новой мошеннической схеме с совместными поездками
Фото: depositphotos/Tadeas
Мошенники стали активно применять схему с совместными поездками в отдаленные населенные пункты. Об этом сообщила пресс-служба управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
В частности, злоумышленники публикуют в чатах и специализированных сообществах информацию о поиске попутчиков. При этом аферисты специально выбирают маршруты из отдаленных или труднодоступных населенных пунктов.
После отклика мошенники переводят диалог в мессенджеры, где под предлогом бронирования места отправляют фишинговую ссылку. В связи с этим в МВД России порекомендовали планировать поездки заранее и пользоваться услугами официальных перевозчиков.
Ранее мошенники стали использовать новую схему обмана в отношении обучающихся вождению. Они звонят от имени автошколы и просят назвать код авторизации, чтобы записаться на занятие, активировать учебный кабинет или подтвердить экзамен.
Кроме того, злоумышленники используют фишинговые ресурсы, например, фейковые телеграм-каналы и сайты популярных образовательных организаций.
