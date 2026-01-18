МВД предупредило о новой мошеннической схеме с совместными поездками

Фото: depositphotos/Tadeas

Мошенники стали активно применять схему с совместными поездками в отдаленные населенные пункты. Об этом сообщила пресс-служба управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

В частности, злоумышленники публикуют в чатах и специализированных сообществах информацию о поиске попутчиков. При этом аферисты специально выбирают маршруты из отдаленных или труднодоступных населенных пунктов.

После отклика мошенники переводят диалог в мессенджеры, где под предлогом бронирования места отправляют фишинговую ссылку. В связи с этим в МВД России порекомендовали планировать поездки заранее и пользоваться услугами официальных перевозчиков.

Ранее мошенники стали использовать новую схему обмана в отношении обучающихся вождению. Они звонят от имени автошколы и просят назвать код авторизации, чтобы записаться на занятие, активировать учебный кабинет или подтвердить экзамен.

Кроме того, злоумышленники используют фишинговые ресурсы, например, фейковые телеграм-каналы и сайты популярных образовательных организаций.

