Центробанк выявил факт манипулирования на торгах акциями СПБ-биржи

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Центробанк РФ зафиксировал случаи, указывающие на факт манипулирования рынком на торгах обыкновенными акциями СПб-биржи. Об этом сообщается на сайте Банка России.

Согласно расследованию регулятора, 27 ноября прошлого года в течение 19 минут после открытия основной торговой сессии было выявлено резкое снижение цены акций. Так, на торгах на Мосбирже они упали на 35,8%, а на СПб-бирже – на 13,4%.

"Снижение было вызвано распространением недостоверной информации о подаче ПАО "СПб-биржа" заявления о признании его банкротом в Арбитражный суд города Москвы, что привело к существенным отклонениям параметров торгов акциями", – говорится в сообщении.

В этой связи, продолжили в Центробанке, участники рынка продавали акции на невыгодных условиях. Регулятор также выяснил, что СПб-биржа не подавала заявления о банкротстве. ЦБ подготовку этого заявления якобы от имени биржи и направление его в суд расценил как умышленные действия, повлиявшие на ход торгов.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в фейковом заявлении о банкротстве СПб-биржи были сведения о просроченной задолженности перед Сбербанком и ВТБ. Размер долга составил 435 миллионов рублей, сообщили близкие к разбирательству источники.

Расследование дела о якобы банкротстве СПб-биржи Банк России начал еще в декабре прошлого года.

Поводом для этого послужили публикации в СМИ, которые начали появляться еще в ноябре. Журналисты нашли в судебной картотеке данные о том, что СПб-биржа якобы подала заявление о признании себя банкротом. После этого бумаги компании на Мосбирже потеряли свыше 13%.

Однако позже на торговой площадке эту информацию не подтвердили, указав, что биржа обладает устойчивым финансовым состоянием. На фоне этого акции компании на Мосбирже замедлили падение и спустя несколько суток вернулись к прежнему уровню.

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