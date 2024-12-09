09 декабря, 21:50Экономика
Путин предложил поправки в сфере борьбы с манипулированием рынками
Фото: kremlin.ru
Российский кабмин и ЦБ рассмотрят поправки для борьбы с манипулированием рынком. Соответствующее поручение, опубликованное на сайте Кремля, дал Владимир Путин.
Вопросы о внесении изменений в законодательство по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации, а также манипулирования рынком и установление соразмерной экономической ответственности будут рассмотрены в содействии с Верховным судом РФ.
По указу ведомства должны будут увеличить до 100 миллионов рублей минимальный размер причиненного ущерба для привлечения к уголовной ответственности за вышеперечисленные преступления.
Кроме того, президент поручил увеличить срок давности привлечения к административной ответственности, установить размер административного штрафа, кратного сумме незаконно полученного дохода, и увеличить его минимальную сумму.
Поправки также должны включить в себя конфискацию имущества при привлечении к уголовной ответственности за манипулирование рынком и дополнительные механизмы освобождения от уголовной ответственности для лиц, совершивших такое преступление впервые.
Ранее Путин поручил усилить работу по защите прав инвесторов. По его словам, российский рынок капитала должен активнее участвовать в финансировании проектов развития и структурных изменениях экономики РФ. Для этого нужно повысить спрос на ценные бумаги, обеспечив эффективную защиту прав инвесторов и необходимую информационную прозрачность компаний.
Кроме того, глава страны отметил, что Россия приглашает инвесторов из дружественных стран на российский фондовый рынок. Президент подчеркнул, что РФ является частью глобальной экономики и в стране приветствуют "встречные потоки капиталов".