Владимир Путин призвал усилить работу по защите прав инвесторов

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В России усилят работу по защите прав инвесторов. Соответствующее поручение дал Владимир Путин во время выступления на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!".

Президент также поручил обеспечить необходимую информационную прозрачность компаний.

"Российский рынок капитала должен активнее участвовать в финансировании проектов развития и структурных изменениях нашей экономики. Нужно повысить спрос на ценные бумаги, обеспечив эффективную защиту прав инвесторов и необходимую информационную прозрачность компаний", – сказал глава государства.

Кроме того, отметил Путин, Россия приглашает инвесторов из дружественных стран на российский фондовый рынок. Президент подчеркнул, что РФ является частью глобальной экономики, и в стране приветствуют "встречные потоки капиталов".

Ранее Путин поручил российскому правительству снимать избыточные административные барьеры для работы российского бизнеса. По словам российского лидера, необходимо четче расставить приоритеты в мерах поддержки, оказываемой отраслям из федерального бюджета.