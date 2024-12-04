Путин поручил кабмину снимать избыточные барьеры для российского бизнеса

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Владимир Путин поручил правительству РФ снимать избыточные административные барьеры для работы российского бизнеса. Об этом он заявил на форуме ВТБ "Россия зовет!".

По словам российского лидера, необходимо четче расставить приоритеты в мерах поддержки, оказываемой отраслям из федерального бюджета.

"А также продолжить донастройку нормативной базы, снимать избыточные административные барьеры для работы бизнеса", – отметил глава государства.

Ранее Путин заявил, что в России за последние годы открылись сотни новых заводов и цехов, в том числе промышленные гиганты. В качестве примера лидер России привел горно-металлургический комбинат "Удокан" в Забайкалье, Тайшетский алюминиевый завод в Иркутской области, "Запсибнефтехим" в Тюменской области. Обрабатывающие отрасли показывают положительную динамику, заметил он.

Так, в сентября российский президент по видеосвязи дал старт выходу на полную мощность нового специализированного порта Суходол в бухте Тепляковского в Приморском крае. Благодаря этому малые и средние угледобывающие предприятия, годовой грузооборот которых достигает 20 миллионов тонн, получат облегченный доступ к портовой инфраструктуре.

