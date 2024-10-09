Путин заявил, что в России за последние годы открылись сотни новых заводов и цехов

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В России за последние годы открылись сотни новых заводов и цехов, в том числе промышленные гиганты. Об этом заявил Владимир Путин, приняв по видеосвязи участие в запуске промышленных объектов в российских регионах.

В качестве примера лидер России привел горно-металлургический комбинат "Удокан" в Забайкалье, Тайшетский алюминиевый завод в Иркутской области, "Запсибнефтехим" в Тюменской области.

По его словам, в стране растет промышленное производство. Обрабатывающие отрасли показывают положительную динамику. Он считает, что во многом это является результатом системной и совместной работы бизнеса, государства по обновлению и качественному развитию производственных мощностей. В России действует целая линейка мер поддержки индустриальных проектов, напомнил Путин.

Среди объектов, которые запускаются, – завод по изготовлению систем вентиляции и кондиционирования компании "Шафт Технолоджи" во Владимирской области, целлюлозно-картонный комбинат в Усть-Илимске Иркутской области. Кроме того, дан пуск серийной конвейерной сборке автомобиля Lada Aura на заводе "АвтоВАЗ" в Самарской области.

В Крымском регионе Краснодарского края при участии главы государства введут в эксплуатацию новую ТЭС "Ударная", строительство которой велось с 2018 года. По плану станция будет вырабатывать более 30% всей электроэнергии в регионе.

Помимо этого, Путин заслушает доклад о работе "Первой ткацкой фабрики" в Нижегородской области, где создается ткацко-отделочное производство полного цикла.

Ранее российский президент по видеосвязи дал старт выходу на полную мощность нового специализированного порта Суходол в бухте Тепляковского в Приморском крае. Благодаря этому малые и средние угледобывающие предприятия, годовой грузооборот которых достигает 20 миллионов тонн, получат облегченный доступ к портовой инфраструктуре.

Также Путин виртуально поучаствовал в запуске горно-обогатительного комбината "Озерный" на одноименном месторождении полиметаллических руд в Бурятии.