Путин заявил, что экономика будущего строится вокруг человека

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Экономика будущего строится вокруг человека. Возведение промышленных объектов невозможно без социальной инфраструктуры, заявил Владимир Путин в рамках своего выступления на площадке ВЭФ.

"Уже не раз говорил, что нельзя руководствоваться старой логикой: "сперва заводы и фабрики, а только потом подумаем о тех, кто трудится на этих предприятиях". Такая логика не только несправедлива, она просто не работает в современной экономике", – добавил российский лидер.

На фоне реализации новых экономических проектов на Дальнем Востоке были внедрены и масштабные социальные инициативы, напомнил президент. При этом, по мнению Путина, успех выполнения этих задач, как и любых других по всей стране, зависит в первую очередь от людей, а также от российских семей.

Также глава государства назвал Дальний Восток важнейшим фактором укрепления позиции России в мире. У этой территории имеется огромный потенциал для развития новых отраслей и выполнения сложнейших проектов, считает Путин. Благодаря этому региону РФ имеет возможность выхода на рынки стран АТР, добавил президент.

В ВЭФ принимают участие тысячи гостей из 76 стран, в том числе главы 650 российских и 44 зарубежных компаний. Главными темами мероприятия стали вопросы развития Дальнего Востока, укрепление международного сотрудничества и новые логистические маршруты.

