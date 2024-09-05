Путин поручил сохранить ставку 2% по дальневосточной и арктической ипотеке

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Владимир Путин во время пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил о необходимости сохранить ставку 2% годовых по дальневосточной и арктической ипотеке, "поставив точку" в данном вопросе.

Президент поручил увеличить до 1 миллиона рублей выплату на погашение ипотеки многодетным семьям, проживающим в дальневосточных регионах с низкой рождаемостью. Он напомнил, что с 2023 года в Приморском крае семьи, в которых рождается третий ребенок, могут получить данную выплату. Как уточнил Путин, для таких семей размер выплаты составит уже не 450 тысяч рублей, как во всей РФ, а 1 миллион рублей.

"Я прошу коллег ускорить принятие нормативных актов, чтобы эта мера заработала с 1 июля текущего года, то есть, по сути, задним числом", – обратился к российским властям глава государства.

В ВЭФ принимают участие тысячи гостей из 76 стран, в том числе главы 650 российских и 44 зарубежных компаний. Кроме мастер-планов городов, главными темами мероприятий стали вопросы развития Дальнего Востока, укрепление международного сотрудничества и новые логистические маршруты.

В середине июля Путин во время встречи с жителями Дальнего Востока заявил, что программа дальневосточной ипотеки сохранится и расширится на участников спецоперации на Украине. Тогда он отмечал, что дальневосточная ипотека сохранится под 2% и будет держаться в "таком качестве".

При этом зампред комитета ГД по промышленности и торговле Александр Спиридонов предложил включить воспитателей детсадов в перечень лиц, претендующих на получение льготной дальневосточной и арктической ипотеки. По его словам, идея возникла после обращения избирателей из Архангельской области.

