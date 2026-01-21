Форма поиска по сайту

21 января, 17:00

Наука

Москвичи не увидят парад планет вечером 21 января

Фото: 123RF.com/vectorfusionart

Жители столицы не увидят парад планет вечером среды, 21 января, из-за их близости к Солнцу. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу МФТИ.

В институте уточнили, что сближение Меркурия, Венеры и Марса не получится увидеть невооруженным глазом. После захода Солнца заметить на небе можно будет только Венеру. Она расположится низко над горизонтом в западной части неба.

Ромбовидный парад планет начнется в 18:48 и продлится около суток. Во время него Меркурий соединится с Солнцем на небе по долготе на расстоянии около 2 градусов. В свою очередь, Марс и Венера образуют горизонтальную ось на расстоянии около 3 градусов от Солнца.

По словам ученых, в течение месяца планеты разойдутся и снова сойдутся лишь в 2235 году.

Жители столичного региона смогут увидеть парад планет в феврале

