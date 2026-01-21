21 января, 17:00Наука
Москвичи не увидят парад планет вечером 21 января
Фото: 123RF.com/vectorfusionart
Жители столицы не увидят парад планет вечером среды, 21 января, из-за их близости к Солнцу. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу МФТИ.
В институте уточнили, что сближение Меркурия, Венеры и Марса не получится увидеть невооруженным глазом. После захода Солнца заметить на небе можно будет только Венеру. Она расположится низко над горизонтом в западной части неба.
Ромбовидный парад планет начнется в 18:48 и продлится около суток. Во время него Меркурий соединится с Солнцем на небе по долготе на расстоянии около 2 градусов. В свою очередь, Марс и Венера образуют горизонтальную ось на расстоянии около 3 градусов от Солнца.
По словам ученых, в течение месяца планеты разойдутся и снова сойдутся лишь в 2235 году.
