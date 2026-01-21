Форма поиска по сайту

21 января, 11:59

Наука

Ромбовидный парад планет начнется вечером 21 января

Фото: depositphotos/mozzyb

Ромбовидный парад планет начнется в 18:48 в среду, 21 января, и продлится около суток. В ходе него можно будет увидеть Меркурий, Венеру и Марс на очень малом угловом расстоянии от Солнца, сообщается в телеграм-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Во время парада Меркурий соединится с Солнцем на небе по долготе на расстоянии около 2 градусов. Марс и Венера сформируют горизонтальную ось на расстоянии около 3 градусов от Солнца. Венера будет находиться слева, а Марс – справа.

"Это первое из шести соединений всех трех планет на такое же и меньшее расстояние, ожидающихся в наступившем третьем тысячелетии", – говорится в сообщении.

В течение месяца планеты разойдутся по небу и снова сойдутся только в 2235 году, уточнили ученые.

Ранее сообщалось, что москвичи после захода солнца в конце февраля 2026 года смогут увидеть большой парад планет. Меркурий, Венера, Сатурн и Юпитер будут видны на небе невооруженным глазом.

При помощи телескопа можно будет наблюдать сразу шесть планет, включая Уран и Нептун. При этом Марс будет доступен для наблюдения в утренние часы.

Венера, Сатурн и Нептун будут расположены в западной части небосвода, тогда как Юпитер и Уран окажутся ближе к зениту.

